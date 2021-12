Aluno do Ifba cria aparelho que evita desperdício de água

Em meio à crise hídrica enfrentada por diversas regiões do país, ideias para solucionar o problema surgem a todo instante. Unindo a criatividade com a tecnologia aparecem os mais diferentes e inovadores projetos, que podem, depois, ganhar aplicação prática.

Foi o caso de Igo Romero, 22 anos, que foi destaque na 15ª edição do Campus Party Brasil, realizada em janeiro, o principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil, realizado em São Paulo.

Aluno do curso de sistemas de informações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no campus de Vitória da Conquista, Igo idealizou, junto com o professor-orientador Mailson Sousa, um protótipo de sistema hidráulico que evita o desperdício.

O sistema de encanamento possui dispositivos que avisam quando acontece um vazamento, indicando o local e a intensidade.

"Ele é constituído de sensores agregados à tubulação que coletam informações e calculam a vazão da água. Depois esses dados são enviados à central, que fica próxima aos sensores e transmite as informações para um tablet ou computador", explica Igo.

Segundo o estudante, durante o Campus Party, o protótipo foi um dos mais visitados por investidores e pela imprensa.

"Fomos muito bem recebidos e também uma grande oportunidade para poder participar do evento. Foi por isso que, agora, muita gente conhece a nossa ideia".

A montagem para concretização do projeto foi iniciada durante as férias e, para isso, Igo contou com a ajuda do irmão Ícaro Ramires. "No recesso nós fizemos um protótipo de baixo custo que parecesse o máximo com a realidade", contou.

De acordo com o professor Mailson, a ideia surgiu no ano passado. "A ideia apareceu antes da crise hídrica, mas só começamos a desenvolver posteriormente. É uma ideia conjunta que pensa, também, na sustentabilidade", disse o professor, que afirmou estar sempre instigando a criatividade dos seus alunos.

O próximo passo, segundo Igo Romero, é patentear a invenção para que possa ser lançada no mercado e ajudar várias famílias em todo o país.

"Estamos providenciando os papéis relacionados à patente e logo depois vamos tentar comercializar o dispositivo para que outras pessoas passem a utilizar. Nossa pretensão é que, de alguma forma, possamos contribuir, também, com a economia da água" , explicou o estudante.

Uso racional

Hábitos simples do dia a dia podem contribuir muito para redução do desperdício. Durante o momento de escovar os dentes, atitudes como deixar a torneira fechada pode economizar até 24 litros de água.

Segundo o superintendente de abastecimento de água da RMS da Embasa, José Moreira, a pia aberta, assim como chuveiro e o uso da mangueira para lavar a calçada ou o carro são comportamentos que colaboram para o aumento do gasto indevido.

"Um ponto que muita gente não leva a sério diz respeito a 'pingueira' da pia. Só neste fator são três mil litros por mês de água desperdiçada. Se fizer filete, vai para seis mil litros" , alerta o especialista.

Segundo Moreira, uma maneira de identificar os vazamentos é ir ao medidor, à noite, se ninguém mais for usar a água da casa, e anotar o número completo que aparecer.

No dia seguinte, pela manhã antes de iniciar o uso, se este número tiver modificado, existe um vazamento que precisa ser resolvido.

Ele afirmou que caso tivesse um consumo sustentável, Salvador seria abastecida com 30% menos do que é fornecido.

"Daria para abastecer, com este número, a cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) e ainda restaria uma folga. Essa informação é fruto de um desperdício absurdo", afirma José Moreira.

É o que reforça o professor doutor em física da atmosfera Alberto Brumm. "A conscientização e o consumo de forma racional são pontos importantes quando o assunto é economia de água. Preservar e não deixar agravar para passar a prestar atenção nos mananciais, ou seja, as fontes de água é outro ponto", explica.

