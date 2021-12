Aluno do Bairro da Paz precisa de apoio para ir a maratona de química

Apesar de se empenhar nos estudos e conseguir vencer a primeira etapa da maratona de química do 56º Congresso Nacional de Química, o estudante Iuri Carvalho, 17, do 3º ano do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz, enfrenta dificuldade para conseguir arcar com as despesas da viagem para a disputa em Belém, no Pará.

O jovem é o único aluno da rede pública de ensino da Bahia selecionado para participar da disputa, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de novembro.

Iuri conta que o envolvimento com a disciplina surgiu após uma maratona anterior, quando seis estudantes conhecidos por ele participaram da disputa em Goiás.

“Me despertou o interesse em participar, mesmo achando um pouco complicado. Procurei aprender mais e me envolver. Conversei com minha professora, falei que queria me inscrever, então ela passou a me ajudar com os assuntos, me preparando”, lembrou.

Ele conta que não esperava passar, não se sentia capaz. “Os meninos que concorreram no ano passado eram bons, não imaginava estar no mesmo patamar”, acrescentou. “Uma bancada nos avaliou e, de vários outros colégios participantes, fui contemplado”.

A preocupação do estudante veio depois, quando percebeu que já estava prestes a ter que viajar. “Minha escola não tem recursos para financiar a viagem. A forma que encontrei foi enviar uma carta para o secretário da Educação, mas ainda não obtive retorno”.

Esforço

Mãe de Iuri, Graziela Carvalho, 37, formanda em pedagogia, contou que, apesar das dificuldades, sempre quis apresentar o que de melhor podia para o filho.

“Vivemos há 25 anos em um bairro periférico muito violento, onde nossos filhos não têm muito a absorver, a não ser os estudos. Sempre procurei envolver meus filhos em atividades que acrescentem algo”, contou a mãe do adolescente.

Ela disse, feliz, que o Iuri passa o dia ocupado. “De manhã, ele estuda; pela tarde, participa da orquestra Neojiba; e, no turno da noite, estuda no Instituto Federal da Bahia (Ifba)”.

Graziela lamenta não poder financiar a viagem. “Tenho cinco filhos e uma vida muio corrida. Infelizmente, não tenho como fazer rifa ou me envolver em campanhas para arrecadar dinheiro. Além dos meus filhos, cuido de crianças. É dessa forma que ganho uma renda extra”, revelou.

Avaliação

Conforme Marlene Alves Costa Oliveira, professora da disciplina no Colégio Mestre Paulo dos Anjos, a maratona de química é uma modalidade que está inserida no Congresso Brasileiro de Química e acontece anualmente em determinado estado. “Ano passado, ocorreu em Goiás e, neste ano, acontecerá em Belém, no Pará”.

São selecionados apenas 40 alunos, após avaliação da redação enviada previamente para o Rio de Janeiro. O tema da vez foi Tecnologia, desafios e perspectivas da Amazônia.

“Iuri está participando da segunda fase e terá que realizar uma avaliação discursiva, após a realização de três experimentos envolvendo conteúdos de química, em desenvolvimento desde o início do ano”, disse ela.

Segundo a professora Marlene, ele tem tudo para ser um dos três estudantes vencedores, com direito a premiação e certificado.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato com o Iuri pelo número: 71- 98219-3627

