Alternativas simples substituem o uso do computador na hora de estudar em casa

O isolamento social adotado como precaução à transmissão do novo coronavírus pegou muitos estudantes de surpresa. Acostumados com as aulas presenciais, alunos da educação básica e ensino superior tiveram que assistir às aulas em casa. No entanto, cerca de três meses desde o início do distanciamento social, muitos estudantes ainda enfrentam dificuldades para acompanhar o ensino por falta de ferramentas tecnológicas como o computador. Diante dessa dificuldade, algumas dicas podem facilitar o acesso aos conteúdos mesmo sem ter as melhores tecnologias.

A falta de um computador adequado para acompanhar as aulas a distância é um dos problemas enfrentados por estudantes, como é o caso da graduanda em Publicidade e Propaganda, Andresa Gomes, de 24 anos. “Estou sem computador em casa, por isso tenho que acompanhar as aulas pelo celular da minha mãe. A tela é pequena e meu rendimento caiu muito”, conta.

Nem todo mundo sabe, mas existem algumas formas de usar o celular para projetar as aulas na televisão. Confira algumas dessas maneiras e bom estudo!

1. Ativando a função espelhamento

Em alguns modelos de celular, existe a opção chamada de “espelhamento”. Quando ativada, usa a TV da casa como monitor do celular. Aparelhos do Google permitem espelhar a tela do Android na televisão via Wi-Fi. Já no caso do iPhone (iOS) é necessário ter uma Apple TV para reproduzir a imagem do display via AirPlay.

Smart TVs de fabricantes como LG e Samsung possuem a função de gerar na tela o que está sendo reproduzido no celular. Na ausência dessa opção no aparelho móvel, também há opção de baixar de graça um aplicativo de espelhamento.

2. Usando o cabo USB

Diversos modelos modernos de televisão têm entrada USB. Essa é uma conexão direta com o celular por meio de um cabo. Com TV e celular conectados é possível ver arquivos que estão no celular sendo exibidos na televisão. Para isso, o dispositivo móvel precisa estar desbloqueado e com a tela ligada.

3. Usando o cabo HDMI

Na ausência de conexão Wi-Fi, saiba que é possível usar o cabo HDMI para conectar o celular diretamente à TV. O acessório pode ser comprado pela internet.

4. Usando transferência sem fio

Na ausência de cabos USB e HDMI é possível conectar o celular à TV por meio de transferência sem fio. Os acessórios mais conhecidos para essa finalidade são o Google Cast e Miracast. A desvantagem está na necessidade de ter conexão Wi-Fi e o preço que é um pouco elevado.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

