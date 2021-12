Aduneb impetra mandado de segurança após não pagamento de salários

A Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb) impetrou um Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), tendo por objeto o corte dos salários da categoria docente da instituição de ensino. Professores estão em greve desde o dia 9 de abril.

>> Professores da Uneb continuam sem salários mesmo após decisão do TJ-BA

Segundo a Aduneb, processo foi distribuído no dia 27 de abril para o desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, que analisou e reconheceu as violações de direitos dos docentes da Uneb. A liminar concedida ordena o pagamento do mês de abril e a abstenção do estado da Bahia de realizar novos cortes.

Em nota, a assessoria do Governo do Estado informou, nesta segunda-feira, 13, que a decisão de suspender o salário dos professores tem respaldo legal, conforme definição do Supremo Tribunal Federal (STF). Em contrapartida, a Aduneb informa que a do STF comporta exceções no seu cumprimento.

“3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos”, (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 693.456/RJ).

O Portal A TARDE entrou em contato novamente com a assessoria do Governo do Estado, mas ainda não obteve resposta até a publicação desta matéria.

adblock ativo