Abstenção do Enem é de 25,31% no 1º dia de prova

O índice de abstenção no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi de 25,31%, em torno de 1,8 milhão de candidatos, número menor do que o registrado em 2014, informou o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

Na Bahia, foram cerca de 161,6 mil abstenções, o que representa 25,78% do total de inscritos no estado (em torno de 626,9 mil pessoas). O índice na Bahia foi similar ao nacional. O menor índice foi na Paraíba, com 20,67%, enquanto o maior em Roraima, com 34,9%.

O ministro lembrou que cerca de 800 mil pessoas estão fazendo o Enem apenas para certificação de Ensino Médio e que elas têm, por isso, a opção de comparecer apenas ao segundo dia de prova, conforme a Agência Brasil.

Em coletiva mais cedo, Mercadante disse que houve na prova deste sábado, 24, apenas uma eliminação de um candidato que postou foto da prova no local do exame nas redes sociais.

As provas continuam neste domingo, 25, quando os participantes farão provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos.

Nas 63 universidades federais do País, a prova é usada como parte ou como todo o processo seletivo. O Enem ainda é critério para acesso às bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni), ao Financiamento Estudantil (Fies), em faculdades privadas, e ao programa Ciência sem Fronteiras, que envia universitários para intercâmbio no exterior.

O gabarito oficial do Enem 2015 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até quarta-feira, 28.

