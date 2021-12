Abertas inscrições para curso de educação humanitária

O Curso de Educação Humanitária está com inscrições abertas até o dia 13 de novembro. As atividades acontecem nos dias 15 e 16 do mesmo mês, no Sítio Mundo Verde, em Abrantes. Os interessados podem se inscrever para um dos dois dias de curso através de depósito bancário no valor de R$ 80.

A iniciativa vê a Educação Humanitária como um modelo de educação voltado para a não violência e para o respeito com os seres vivos, sejam eles humanos, animais ou vegetais. Tem ainda como objetivo o despertar da consciência humana para seus atos, hábitos de consumo e consequências de suas ações para o planeta.

Entre as atividades propostas, estão programadas palestras, rodas de conversa e exibição de documentários, além de atividades práticas como yoga, meditação ao ar livre, caminhada ecológica e oficinas de permacultura, horta orgânica, compostagem, reaproveitamento de paletes, alimentação vegetariana, entre outras.

O curso é voltado para crianças, jovens e adultos e tem oito horas de duração. Lanche da manhã, almoço e lanche da tarde vegetarianos estão inclusos no valor da inscrição. Outras informações e os dados da conta para depósito estão disponíveis no site do projeto.

