A TARDE publica cadernos preparatórios para o Enem 2015

A partir de sábado, 22, candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão contar com um auxílio a mais na preparação para as provas, que acontecerão nos dias 24 e 25 de outubro.

A TARDE publicará, semanalmente aos sábados, até o dia 17 de outubro, cadernos com orientações e questões para auxiliar no aprendizado dos que farão o exame. O suplemento está a cargo do corpo de professores do Colégio Oficina.

De acordo com o gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanoel Soares, o objetivo da publicação dos cadernos é levar esse conteúdo para pessoas que não têm condições de pagar um curso particular.

"Obviamente, os cadernos não substituem as aulas presenciais, mas as pessoas terão acesso a um conteúdo bastante relevante. Nossa ideia é socializar essas dicas para os candidatos", disse Soares.

Segundo a professora Lurdinha Viana, diretora do Oficina, os professores do colégio têm se qualificado ao longo dos anos para acompanhar as mudanças que o Enem sofre a cada edição.

"O exame mantém as mesmas características, mas, à medida que foi se tornando a grande porta de entrada para as universidades, vem exigindo um nível maior de conhecimento.

E nós acompanhamos esse processo. Desde 2010, estamos entre as cinco melhores escolas de Salvador", contou a diretora.

Além dos cadernos publicados aos sábados, uma edição suplementar para os assinantes estará disponível no portal A TARDE On Line. Os candidatos também poderão participar, gratuitamente, de um simulado online e de uma aula de revisão para o Enem 2015, administrada por uma equipe de professores que são referência na capital na preparação para o exame.

O simulado terá duas etapas e os cinco melhores colocados ganharão um tablet. O regulamento será divulgado em breve.

