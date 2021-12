A TARDE premia destaques em simulado

Alunos com o melhor desempenho no simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Grupo A TARDE em parceria com o Colégio Oficina, foram premiados nesta quarta-feira, 4. Além de um certificado, eles receberam tablets e uma assinatura digital do periódico com validade de um mês.

Cinco candidatos obtiveram destaque dentre os inscritos no teste de 185 questões de múltipla escolha e cinco horas de duração máxima. São eles Izabelle Rocha Pontes, 19 anos; Edielson de Jesus Santos, 19; Luca Moreira Baggio, 18; Larissa Pinheiro, 17; e João Victor Velame Reis.

Edielson, aluno do Colégio Estadual Roberto Santos, disse que a notícia do resultado do simulado foi importante para a realização do Enem 2015 (dias 24 e 25 de outubro). "Estava muito ansioso. A cinco dias do Enem, recebi a notícia. Fiquei feliz e mais tranquilo". Para Izabelle, que sonha em ser médica, o simulado de A TARDE garantiu a ela maior confiança. "Ano passado eu fiz o Enem. Não consegui atingir nota suficiente para entrar na Ufba. Depois do simulado, o medo passou e fiz uma boa prova".

Redação

Luca e Larissa disseram que o teste serviu para treinar o tempo de realização da redação, já que a do simulado tinha que ser feita em uma hora (30 minutos a menos em relação ao Enem).

A prova foi elaborada por uma equipe de professores do Colégio Oficina. Os conteúdos foram divididos em quatro grandes áreas: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Na prova de língua estrangeira, que apresentou cinco questões, o estudante teve que escolher entre os idiomas inglês e espanhol. Além das questões, ele teve que fazer uma redação cujo tema foi "A Banalização da Vida".

Missão

Segundo o gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, atender a essa demanda e necessidades do leitor faz parte da missão do grupo: "O Enem é fundamental para os estudantes. A TARDE sempre se preocupou em prestar serviço e estar presente no dia a dia dos leitores".

adblock ativo