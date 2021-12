A TARDE lança Conselho Editorial de Educação

Gestores e educadores das redes pública e privada de ensino participaram, nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, do evento de lançamento do Conselho Editorial de Educação (Coneed) do Grupo A TARDE.

A proposta é promover encontros de trabalho, a cada dois meses, para fomentar a interação entre educadores dos sistemas de ensino da Bahia e jornalistas produtores de conteúdo dos veículos do Grupo A TARDE (jornal e portal A TARDE, jornal Massa! e revista Muito). O primeiro encontro do conselho já foi agendado para o dia 13 de maio, na sede de A TARDE, no Caminho das Árvores.

O Coneed deverá ter 18 membros, entre representantes do grupo jornalístico, gestores públicos - como os secretários de Educação, Osvaldo Barreto (estado) e Guilherme Bellintani (município) -, profissionais e empresários do setor de educação e representantes de universidades públicas e privadas.

Para Osvaldo Barreto, a iniciativa é uma oportunidade de divulgar ações promissoras no âmbito da educação. "Esse é um momento importante para colocarmos a educação como prioridade absoluta", frisou.

Bellintani destacou que o projeto também é uma forma de aproximar a sociedade das políticas públicas promissoras aplicadas nas escolas e universidades públicas e privadas. "A população costuma generalizar as más condições de ensino, e o grande desafio é apresentar a existência de uma realidade diferente", disse.

Participaram do lançamento do Coneed e confirmaram assento no conselho gestores dos colégios Anchieta, São Paulo, Vitória Régia, Antônio Vieira, Oficina, Villa, Instituto Social da Bahia (Isba), Marista, do Centro Universitário Internacional (Uninter) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), além do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe).

Representantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e do colégio Salesiano não puderam comparecer à apresentação de ontem, mas confirmaram participação no Coneed. "O Grupo A TARDE é uma instituição secular que se renova ao propor uma iniciativa como esta", afirmou o diretor do Anchieta, João Batista de Souza.

"O Coneed vai contribuir com novas abordagens para os temas educacionais, qualificando nossa cobertura nessa área e aproximando o fazer jornalístico da realidade escolar", afirmou a diretora de redação Mariana Carneiro, que presidirá as atividades do conselho.

Os debates já foram iniciados no encontro de ontem. O secretário do Sinepe, Nelson Souza, sugeriu reflexões sobre a redução da vontade dos jovens em se tornar professores e a qualidade das escolas públicas. "Citando uma frase de que gosto muito, 'nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos'", defendeu.

"Esta é uma iniciativa pioneira no mercado de jornais, e que temos certeza de que renderá muitos bons frutos para as duas áreas, a de educação e a de comunicação", avaliou o diretor-geral de

A TARDE, André Blumberg.

Iniciativas

A TARDE possui um vasto histórico e portfólio de conteúdos voltados para estudantes, professores e instituições de ensino.

As seções Escola Viva, às segundas-feiras; A Caminho da Universidade, às terças-feiras; e cadernos especiais, como Enem, Pós-Graduação e Volta às Aulas, são alguns exemplos de conteúdos da área, também presentes em matérias publicadas, diariamente, nas plataformas impressa e digital.

Para além da veiculação midiática, o Grupo A TARDE também desenvolve, há 19 anos, o programa A TARDE Educação, para incentivar a formação de novos leitores e de senso crítico entre os estudantes.

Cerca de 2,5 mil escolas baianas - entre públicas e privadas - são atendidas pela iniciativa, que estimula o desenvolvimento da competência leitora com enfoque na formação integral do indivíduo.

