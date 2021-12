A TARDE Educação realiza encontro de articuladores

O programa A TARDE Educação encerra o ano com o 2º Encontro de Articuladores. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 2, no auditório do grupo A TARDE e reuniu articuladores dos municípios de Santo Estêvão, Canarana, Paulo Afonso e a representante da Secretaria de Educação de Salvador, Ionara Novais.

O objetivo do encontro é comemorar resultados e compartilhar conhecimento. Neste último encontro de 2016, os articuladores fizeram um balanço das suas principais realizações durante o ano e planejaram o que esperam para 2017.

A pedagoga do programa, Márcia Firmino, discutiu sobre a inovação do ensino na escola e desafiou os participantes com dinâmicas educativas: “A educação precisa ser inovada, pois tudo está progredindo, e o método de ensino também precisa acompanhar essas mudanças, sem abandonar as práticas que deram certo”.

Entrosamento

A bibliotecária do A TARDE Educação, Dayse Franca, falou sobre a maior aproximação dos articuladores com o programa. “Eu acho que está havendo mais entrosamento entre os articuladores, secretários e prefeitos com

A TARDE Educação. Isso é positivo para o nosso trabalho, é a certeza de que estamos no caminho certo”, conta.

O gerente de Mercado Leitor do jornal A TARDE, Luiz Bernardes, ressaltou a importância de os articuladores passarem o feedback das ações desenvolvidas pela equipe do programa A TARDE Educação e enfatizou a rapidez que os leitores possuem para ter acesso ao jornal, que, além do impresso, disponibiliza para cidades no interior da Bahia e na capital a edição digital.

Quem também participou do evento pela primeira vez foi a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação do município de Salvador, Ionara Novais. Ela conta que ficou surpresa com os resultados do programa.

“Parabenizo a iniciativa do jornal com o programa A TARDE Educação. Fiquei encantada com as atividades desenvolvidas nos municípios, pois possibilitam a ampliação do repertório dos estudantes a partir do trabalho com o jornal A TARDE em sala de aula”, analisa.

A coordenadora explica o papel que a secretaria desenvolve nas escolas de Salvador e a importância do jornal em sala: “A Secretaria de Educação possui o projeto pedagógico ‘Nossa Rede’, onde os cadernos pedagógicos de língua portuguesa trazem sequências didáticas com atividades articuladas com a leitura de jornal. E o jornal A TARDE é importante aliado para o crescimento intelectual dos alunos”.

