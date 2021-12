A TARDE Educação incentiva alfabetização e letramento

Educadores envolvidos no projeto A TARDE Educação participaram nesta sexta-feira, 21, do último encontro de 2014 para avaliar os pontos positivos, discutir e planejar novas ações para 2015. A iniciativa tem por objetivo fomentar o hábito de leitura e a formação do senso crítico por meio do jornal.

O evento aconteceu no auditório da Faculdade Uniter, na Av. ACM, e contou com a presença de secretários municipais da educação e gestores escolares - parceiros do projeto. Também estavam presentes o professor doutor Eniel do Espírito Santo, gestor da Uniter, e o especialista em educação infantil e planejamento de ensino Clairton Quintela.

Conforme Quintela, o jornal é um portador de textos por excelência e deve ser utilizado como instrumento de enriquecimento no aprendizado em sala de aula. "No jornal encontramos uma grande variedade de tipologias e gêneros textuais. E o processo de alfabetização e letramento passa exatamente por essa aquisição de competências", afirma o especialista.

Parceira do Grupo A TARDE desde 2008, a Uniter preocupa-se com o nível de capacidade leitora e de interpretação de texto dos alunos da educação básica, exigidos nas universidades. "Enxergamos o A TARDE Educação como uma ferramenta fantástica de incentivo à leitura e aprendizado, tornando os alunos mais qualificados", constata Eniel.

O município de Maragojipe (a 150 km de Salvador) é o mais novo parceiro do programa. O secretário municipal da educação, Adilton Ferreira, presente ao encontro, demonstrou entusiasmo com a implantação do programa em 2015. "Fizemos um levantamento no município e identificamos alunos com grandes dificuldades de leitura e escrita. A parceria vem para sanar este déficit", diz.

Parceiros

Retirolândia (a 252 km da capital) é parceira do programa há dois anos. A cidade, que foi representada no encontro pelo secretário da educação José Antônio Araújo, busca introduzir a leitura do jornal no quotidiano dos alunos retirolandenses. O objetivo é reverter o baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A articuladora de Santo Amaro (a 81 km de Salvador), Maraiza Correia, disse que o encontro é essencial para a implementação do programa nos municípios. "Encontrar outros articuladores que trabalham com o mesmo programa é uma forma muito boa de trocar experiências e de complementar o trabalho nas nossas cidades", resume Maraiza.

adblock ativo