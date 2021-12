A TARDE Educação fecha parceria com Maragogipe

O município de Maragogipe firma parceria com o programa A TARDE Educação, visando a ampliar ferramentas didáticas no município tendo o jornal como protagonista. O programa, que trabalha com a linha da educomunicação, propõe disseminar novas formas de utilizar o jornal dentro das salas de aula, incentivando a leitura e a escrita dos alunos.



Para o secretário da educação Adilton Ferreira, levar o jornal à sala de aula é levá­lo também às família dos alunos e despertar nos estudantes a consciência da importância do veículo para se manter informado.



"É muito importante que eles tenham a cultura de folhear as páginas dos jornais e entender que, o que está escrito faz parte do cotidiano deles. É um veículo que muitos pais desconhecem, às vezes porque não sabem ler ou não tiveram acesso. Agora seus filhos passarão a ter acesso a partir desta parceria. O A TARDE Educação para mim é uma maneira que encontramos de seduzir esses novos leitores", afirma.

