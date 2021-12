A TARDE Educação aborda mídia nas escolas

Jornais, revistas, livros, fotos, cartas, e-mails, redes sociais, mensagens de texto... Formas de comunicação que se aprimoraram ao longo do tempo para atender às necessidades do homem. Mas, com tantas opções e maneiras de se comunicar, qual tipo de comunicação mais nos interessa?

Nesta linha de questionamento, o programa A TARDE Educação promoveu nesta sexta-feira, 10, o Conselho de Articuladores do Ano de 2015. Realizado na Casa do Comércio, o Conselho de Articuladores do programa tem como principal meta incentivar e nortear os professores quanto à aplicação do uso dos meios de comunicação, sobretudo o jornal impresso, nas salas de aula de vários municípios.

Segundo a articuladora da cidade de Barra do Mendes, Ariselma Oliveira, "os encontros são muito importantes para que possamos reinventar as formas de educação, principalmente. Nesse encontro, em especial, fomos levadas a refletir até mesmo sobre a postura que temos ao enxergar as mídias, principalmente as redes sociais, como vilãs. Mas nós podemos e devemos colocá-las ao nosso favor, como aliadas.

Convidada

A repórter especial de A TARDE Cleidiana Ramos participou do evento. Ela aproveitou o espaço para falar sobre a evolução dos meios de comunicação e a importância do jornal impresso.

"Se nós acompanharmos a trajetória dos meios de comunicação, vamos perceber o quanto é milagroso ver as pessoas na rua ainda lendo o impresso. Isso só mostra que nenhum meio de comunicação e informação vai acabar. A existência de um não anula o outro. Assim como o rádio não acabou por conta da televisão. A televisão não acabou por conta do computador. E assim seguimos", disse.

Além de professores e articuladores, o encontro teve a participação das secretárias Anailda Sousa (Assistência Social) e Rita Luz (Educação) do município de Amargosa.

Para Rita Luz, o encontro propiciou não apenas informações sobre o programa, mas sobre a comunicação como um todo. "Além de saber mais sobre A TARDE Educação, foi gratificante entender um pouco mais sobre a construção do jornalismo diário e o quanto nosso comportamento, mesmo que indiretamente, influencia nessa construção. Sem contar a necessidade de perceber o quanto as escolas precisam estar por dentro dessas novas formas de comunicação, já que é o universo desses alunos", afirmou", afirma.

Braço social do Grupo A TARDE, o programa A TARDE Educação hoje está presente em 28 municípios do estado da Bahia, orientando alunos e professores na utilização do jornal impresso e outros meios de comunicação para a otimização das atividades pedagógicas. Sobretudo quando relacionadas ao incentivo à leitura e à construção da visão crítica do mundo, por parte dos alunos.

