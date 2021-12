A TARDE é finalista de prêmio nacional de jornalismo

O Jornal A TARDE é um dos finalistas da segunda edição do Prêmio Abmes de Jornalismo, que reúne as melhores matérias sobre o Ensino Superior no país.

A reportagem "Suspensão de criação de cursos de medicina tem sido alvo de críticas", produzida por Anderson Sotero e publicada no Portal A TARDE no dia 16 de abril deste ano, é uma das três finalistas da categoria Internet Regional.

Ao todo, foram selecionadas 24 finalistas de todo o país, distribuídas em oito categorias: Nacional, Regional, TV Nacional, TV Regional, Rádio Nacional, Rádio Regional, Impresso Nacional, Impresso Ragional, Internet Nacional e Internet Regional.

Os vencedores de cada categoria nacional recebem o prêmio no valor de R$ 15 mil. Já os ganhadores das categorias regionais são contemplados com o valor de R$ 10 mil cada.

adblock ativo