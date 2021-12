A TARDE dá a partida em curso de jornalismo

Teve início nesta terça-feira, 3, no prédio-sede do Grupo A TARDE, o curso de jornalismo anunciado como parte das comemorações dos 103 anos de fundação do diário baiano.

Vindos de várias partes do estado, 20 selecionados - entre estudantes do último ano de jornalismo e profissionais com até dois anos de formação - foram recebidos pelo coordenador do projeto, o jornalista e secretário de Redação de A TARDE Paulo Oliveira. Outros profissionais do grupo participam como ouvintes.

No primeiro dia de curso, eles foram apresentados à rotina da empresa, que, além do jornal impresso, reúne o popular Massa!, a revista dominical Muito, o portal A TARDE e a rádio A TARDE FM.

Coube à diretora de Redação, Mariana Carneiro, ao diretor comercial, Edmilson Vaz, e ao gerente de mercado leitor, Luiz Bernardes, apresentarem o empreendimento, após a mensagem de boas-vindas dada pelo diretor-geral, André Blumberg.

"Eles se mostraram surpreendidos com a complexidade de gestão de um negócio jornalístico do porte de A TARDE, noção que não tiveram na universidade, segundo os relatos que ouvi", observou Paulo Oliveira.

O jornalista afirma que o objetivo a ser alcançado durante as seis semanas do curso é a qualificação de profissionais, com palestras e minicursos feitos por alguns dos melhores especialistas do país nessa área.

Ao final do processo, os participantes terão a oportunidade de produzir um caderno especial temático. "Vamos fornecer a eles subsídio e conhecimento sobre ferramentas pouco usadas na Bahia, para que saiam formados para enfrentar qualquer crise", diz Paulo Oliveira.

Diretora de Redação, Mariana Carneiro defende, por sua vez, que a iniciativa é importante tanto para os alunos quanto para os profissionais de A TARDE.

"O curso é uma ótima oportunidade para os estudantes e recém-formados conhecerem mais da realidade de mercado e do dia a dia das empresas jornalísticas", afirma. "E, para nós, é muito interessante poder ter esse contato com quem está ingressando na atividade", complementa.

Com 200 horas de aulas práticas e teóricas, o Curso A TARDE de Jornalismo será anual e é patrocinado pelo Santander.

