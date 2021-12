890 detentos vão fazer o Enem 2015 na Bahia

890 detentos das unidades prisionais da Bahia se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desse ano. As provas vão acontecer em todo o País nos dias 1º e 2 de dezembro. Na manhã deste sábado, 7, os internos do Complexo Penitenciário da Mata Escura participaram de um aulão sobre os assuntos do Exame.

O superintendente de Ressocialização Sustentável da Seap, Luis Antônio Fonseca, defendeu a participação desses cidadãos no Enem e a importância das aulas com professores na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA): "Não importa pra gente o crime que ele cometeu. Nosso papel é vigiar, mas também procurar a cada dia, por meio de um trabalho técnico, retornar este homem à sociedade".

EJA

Os detendos têm rotina diária em sala de aula com os professores do EJA. Na Penitenciária Lemos Brito (PLB) 350 pessoas estão matriculadas nesse ensino nos três turnos. Destes, seis fizeram o Enem e ingressaram no ensino superior via Programa Universidade para Todos (Prouni) e outro participa de curso técnico por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).

adblock ativo