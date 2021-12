Yasuna Motors inicia construção de fábrica

As obras da primeira montadora de motos do grupo chinês Yasuna Motors no Brasil já começaram no município de Una, sul da Bahia, e devem ser concluídas em um ano e meio. O terreno já foi preparado e as colunas de concreto já começaram a ser erguidas no local escolhido pela proximidade com os projetos da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, em Ilhéus.

Nesta sexta-feira, 26, o governador Rui Costa visitou o canteiro de obras da unidade que terá capacidade para produzir 3,5 mil motos/mês. Rui parabenizou os empresários da Yasuna e destacou a expectativa em relação ao projeto chinês, que produzirá, inicialmente, motocicletas de 50 cilindradas que farão até 60 quilômetros por litro de combustível, e, num segundo momento, motos que farão 100 quilômetros por cada litro. O investimentos são da ordem de R$ 62 milhões.

"Isso é extraordinário porque cria a possibilidade de mobilidade para as pessoas a um baixo custo. Aqui, empregos serão gerados direta e indiretamente. Além disso, a partir desta unidade, vamos ter desdobramentos em conhecimento tecnológico e também em pesquisa e desenvolvimento de outros produtos. Ou seja, Una se insere, não somente na geração de empregos, mas também na formação de oportunidade para os jovens e na formação de conhecimento para a Bahia e para a região sul do estado", diz.



O diretor presidente da Yassuna Motors do Brasil, Saulo Farias, disse que na fase inicial da linha de montagem serão gerados 300 empregos diretos, 150 ou mais indiretamente. "Nosso plano de expansão prevê abrir dez lojas e entrepostos num prazo de cinco a seis anos na Bahia. Esta é a primeira indústria da Yassuna Motors do Brasil, representamos a China Yassuna Group e vamos fornecer para o Brasil inteiro".

