XP faz revisão de carteira de ações após turbulência no mercado internacional

A XP Investimentos fez uma revisão da sua carteira de investimentos diante do cenário internacional marcado por turbulências decorrentes do coronavírus. No Brasil, a bolsa de valores sofreu forte influência e já há estimativa de impactos na projeção do Produto Interno Bruto (PIB). Desde janeiro, o índice Ibovespa sofreu queda drástica e opera abaixo dos 100 mil pontos.

Ao revisar a carteira Top 10 Ações, a XP Investimentos excluiu ações da JBS e da Vale. Em substituição, a companhia indicou AmBev e Engie. "Com isso, aumentamos ainda mais a exposição ao setor elétrico e consumo doméstico, reduzindo a exposição aos setores cíclicos globais e também o Beta da carteira – ou seja, a sensibilidade aos movimentos do mercado. Por ser uma carteira mensal, acreditamos que manter um portfólio mais defensivo no curto prazo é importante", explicou a XP.

Ainda segundo a análise da empresa, o cenário de incertezas tem reflexos na oferta e na procura por ações. "No mundo, o alastramento do coronavírus pode levar a um grande choque tanto do lado da oferta quanto de retração de demanda, dada a grande restrição de circulação de pessoas, como cancelamento de eventos, voos, cruzeiros, funcionários de quarentenas e férias coletivas. Do lado da oferta, isso traz impactos para as cadeias de suprimentos, que são fortemente impactadas pela falta de produtos quanto mais tempo a restrição durar. Isso traz a dúvida no mercado se o mundo entrará em recessão ainda esse ano", justificou.

Com a mudança, a carteira recomendada pela XP Investimentos passa a ter a seguinte composição: Ambev, Banco do Brasil, Copel, Cyrela, EcoRodovias, Engie, Iguatemi, Renner, Localiza, Via Varejo.

adblock ativo