X Encontro de Economia Baiana acontece até sexta

Com o tema Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento - Homenagem ao Centenário de Rômulo Almeida, o X Encontro de Economia Baiana reunirá especialistas de quinta a sexta-feira, dias 18 e 19, para debater caminhos para o planejamento no estado e no país. O encontro acontece no Gran Hotel Stella Maris (rua Prof. Felipe Tiago Gomes, 5, Stella Maris). Veja a programação:

