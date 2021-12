Webjet vai parar de operar; 850 funcionários serão demitidos

Oitocentos e cinquenta funcionários da companhia aérea Gol serão demitidos em função do encerramento das atividades da Webjet, controlada pela companhia aérea. Dentre profissionais desligados estão trabalhadores da tripulação técnica, tripulação comercial e manutenção de aeronaves. As informações foram divulgadas em nota, nesta sexta-feira, 23, pela empresa.

O fim das operações de voo controlado é a primeira medida que integra as ações de encerramento das operações da Webjet, que acontece a partir desta sexta. "A Webjet possui um modelo de operação com base em uma frota composta majoritariamente por aviões modelo Boeing 737-300, de idade média elevada, alto consumo de combustível e defasagem tecnológica. Com os novos patamares de custo do setor no Brasil, esse modelo deixou de ser competitivo", informou a Gol.

A frota de 20 aeronaves da Webjet será devolvida pela Gol totalmente até o meio do próximo ano. A maioria da devolução, contudo, deve ocorrer até março.

Os clientes e passageiros da Webjet que adquiriram passagens terão seus voos garantidos, assegurou a companhia aérea. A partir de agora, a Gol será responsável por todos os serviços de transporte aéreo e assistência aos clientes. "Nesse sentido, todas as providências necessárias serão tomadas", informou a empresa.

Devido ao fim das operações da Webjet, haverá uma redução da oferta doméstica entre 5% e 8% no primeiro semestre de 2013 em relação ao mesmo período deste ano, prevê a Gol.

A empresa comprou a Webjet em outubro de 2011 por R$ 70 milhões. Assumiu, na época, dívidas de cerca de R$ 200 milhões.

