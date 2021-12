Walmart investe R$ 53,2 milhões na Bahia

Após concluir o processo de adequação de suas unidades, o que levou ao fechamento de 60 pontos de vendas com baixo rendimento em todo o país em 2016, a Walmart está executando investimento de R$ 1 bilhão para reformar, ao longo dos próximos três anos, a sua rede de hipermercados. Na Bahia, o montante será de R$ 53,2 milhões e terá como marco a reinauguração, nas próxima semanas, das unidades do Iguatemi e Litoral Norte.

Estes dois hipermercados, segundo informou o presidente do Walmart Brasil, Flavio Cotini, seguirão o mesmo conceito e formato dos três pilotos em operação desde o ano passado em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A ideia de "reinventar a plataforma do hiper", explica Cotini, tem por objetivo valorizar o cliente e aproximar esse consumidor daquilo que está no DNA da companhia: vender por menos.

A aposta da gigante do varejo americana é melhorar a performance dos negócios no Brasil em crise na economia. Terceiro do ranking supermercadista no país, o Walmart teve um faturamento de R$ 29,4 bilhões em 2016. Como outras redes do setor, vem sentindo a concorrência e o avanço dos atacarejos – a forma híbrida em que se comercializa tanto no atacado como no varejo.

Esse formato de comércio cresceu 14,1% em 2016 e aumentou em dois pontos percentuais sua participação de mercado, uma diferença de mais de R$ 10 bilhões em relação ao faturamento do hipermercado.

Mudanças

Flávio Cotini explicou nesta quarta-feira, 27, durante vista à diretoria de A TARDE, que o projeto do Walmart Brasil contempla alterações na planta das lojas, no tipo de sortimento e serviços oferecidos, nos equipamentos do salão de vendas e das áreas internas. As lojas serão divididas em três áreas – mercearias e higiene/limpeza, perecíveis e não-alimentos/beleza.

Para tornar as lojas "mais inclusivas", elas receberão nova iluminação, terão corredores mais amplos e gôndolas mais baixas. Outra mudança é que o novo hiper terá duas entradas – uma pela área de perecíveis (frutas e verduras) e outra pela de não- alimentos, a áreas de eletrônicos.

"Teremos uma loja mais confortável, mais clara e com corredores mais amplos, uma qualidade maior nas frutas e verduras, um sortimento mais inovador nos itens de tecnologia e preços baixos sempre", assinala o executivo, acrescentando: "Com produtividade e eficiência, conseguimos oferecer preços mais baixos em uma loja acessível a vários públicos".

A Walmart opera no Brasil desde 1995 com 471 unidades e tem cerca de 65 mil funcionários. Na Bahia, são 82 lojas, sendo nove hipermercados e 26 supermercados em Salvador. A companhia é representada por nove bandeiras: Hipermercados (Walmart, Hiper Bompreço e BIG), supermercados (Bompreço, Nacional e Mercadorama), atacado (Maxxi), clube compras (Sam's) e loja de vizinhança (TodoDia).

