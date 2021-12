Wagner lança pedra fundamental de empresa de vanádio na BA

O governador Jaques Wagner e dirigentes da Vanádio de Maracás realizaram nesta quinta-feira, 21, o lançamento da pedra fundamental da empresa que fará a exploração de uma mina de vanádio na cidade de Maracás (cerca de 365 km distante de Salvador). O início das operações está previsto para novembro. O evento contou também com as presenças do prefeito da cidade, Paulo dos Anjos, e de outras autoridades políticas, além da comunidade local.

A comitiva que lançou a pedra fundamental fez uma visita ao local do futuro empreendimento e conheceu mais detalhes do projeto e do planejamento da operação. Acompanhado dos dirigentes das empresas e diretores do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o governador também conheceu o local da mina e o ponto onde o vanádio foi descoberto pela CBPM, na década de 1970.

Ao todo, na implantação da empresa, serão investidos R$ 555 milhões, valor dividido entre acionistas da Largo Resources, grupo canadense responsável pela Vanádio de Maracás, e um financiamento do BNDES. A construção da fábrica vai gerar 1200 empregos diretos e 8 mil vagas indiretas, priorizando a mão-de-obra local, que receberá capacitação e treinamento. Quando a Vanádio de Maracás entrar em operação, serão gerados cerca de 600 empregos diretos e três mil indiretos.

Produção de vanádio - Atualmente, toda a demanda nacional por esse minério é atendida via importação, mas com o início da operação da primeira mina de vanádio das Américas, o mercado brasileiro contará com um excedente anual de 3,9 mil toneladas. Com o mercado crescente no mundo, o minério movimenta cerca de US$ 2,3 bilhões a cada ano, tendo o Japão, Estados Unidos, Europa Ocidental e Coréia como maiores consumidores.

Novos investimentos devem ser realizados na empresa baiana, em 2015, aumentando a produção para 7,5 mil toneladas de pentóxido de vanádio (V2O5). No ano seguinte, a mineradora deve começar a processar também o ferro-liga de vanádio, que tem preço de comercialização maior, mantendo os dois produtos finais.

O vanádio é utilizado em ligas metálicas de alta resistência (em aço e alumínio). Na maioria das vezes, o metal é misturado com o ferro ou alumínio, com o objetivo de aumentar a resistência e reduzir o peso.

O vanádio é insumo essencial na construção civil, nas indústrias aeroespacial e aeronáutica, gás e óleo, em superestruturas de pontes, túneis, ferrovias, e em instrumentos cirúrgicos, entre outros.

