Wagner confirma instalação de fábricas chinesas

O governador Jaques Wagner, que se encontra em uma missão comercial na China, confirmou, nesta sexta-feira, 18, que a empresa chinesa Baoji Oilfield Machinery (Bomco), especializada na fabricação de equipamentos para o segmento petrolífero, vai construir uma unidade industrial em Camaçari, na Bahia.

"Todos os contatos realizados até agora na China foram extremamente positivos e promissores para os investimentos que vim buscar para o nosso Estado", afirmou Jaques Wagner.

Segundo o governador, em uma reunião realizada anteontem com a Bomco, foi confirmada a intenção da empresa em se instalar na Bahia. "Esse investimento está concretizado", garantiu.

"Eles já escolheram o terreno em Camaçari, na área industrial, e a ideia da empresa é criar uma subsidiária para produzir para os mercados do Brasil e da América Latina. Eu vim confirmar essa decisão".

A Bomco é uma unidade da PetroChina, maior companhia petrolífera da China e subsidiária da China National Petroleum Corporation (CNPC), uma das três grandes petrolíferas semiestatais chinesas.

O foco principal da viagem do governador à China são os contatos na área petrolífera e automotiva. No segmento automotivo, o governador informou que se reuniu com uma empresa do segmento, interessada em instalar uma unidade industrial no Brasil até 2015.

