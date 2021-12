Votorantim investe R$ 25 mi em fábrica em Camaçari

O grupo brasileiro Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais da América Latina, inaugura na próxima semana (dia 5), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a primeira fábrica exclusiva de argamassa da Região Nordeste. A unidade da Votorantim Cimentos é fruto de um investimento de R$ 25 milhões, com perspectiva de geração de 80 empregos diretos e indiretos.

O novo empreendimento entra em operação pouco mais de três meses depois da empresa ter fechado uma unidade de fabricação de cimentos em Ribeirão Grande, em São Paulo, transformando-a em centro de distribuição, mas com dispensa de 128 funcionários.

A fábrica baiana é mais uma das apostas do grupo no potencial de consumo do Nordeste, para enfrentar "a conjuntura macroeconômica do país", motivo alegado para a suspensão da produção de cimentos na unidade paulista.

Nível de consumo

"A Votorantim Cimentos está preparada para um cenário adverso no curto e médio prazos, mas também acredita nos fundamentos que sustentam o crescimento do setor no longo prazo, como o nível de consumo per capita de cimento e os déficits de infraestrutura e habitacional", diz o executivo André Pompeu Villela, gerente geral comercial e de vendas da empresa para a Região Nordeste.

A fábrica de argamassa baiana tem capacidade de produção de até 206 mil toneladas por ano, com variedades básicas e colantes das marcas Votomassa e Matrix. A unidade vai atender tanto o varejo, quanto as construtoras, sobretudo nos mercados da Bahia, Sergipe e Alagoas. A empresa mantém três outras fábricas de argamassa no país, em Itapeva, Barueri e Limeira, todas no estado de São Paulo.

Para o diretor executivo da Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia (Acomac-BA), Osmar Araújo, o setor ganha com a implantação de uma fábrica de argamassa no estado. "A proximidade da indústria pode facilitar as negociações relativas a frete, sobretudo, considerando que as marcas a serem fabricadas estão entre as mais tradicionais do mercado".

Presente no negócio de materiais de construção desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma das maiores empresas globais do setor, com capacidade produtiva de cimento de 54,5 milhões de toneladas/ano. A empresa atua em 13 países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.

Mercado Nordeste

A atuação no Nordeste brasileiro confunde-se com a história do grupo, fundado há quase 100 anos pelo engenheiro pernambucano José Ermírio de Moraes, pai de Antônio Ermírio de Moraes, falecido no ano passado e que, assim como o grupo, acabou se tornando uma referência para o empresariado nacional. "O Nordeste é uma região prioritária para os negócios da empresa", frisa Pompeu Villela. Na região, a primeira fábrica de cimentos da empresa entrou em operação em 1942, no município de Paulista (PE).

adblock ativo