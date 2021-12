Votorantim inaugura fábrica em Camaçari

A Votorantim Cimentos inaugurou nesta quinta-feira, 5, em Camaçari, sua nova fábrica de argamassa - a sexta unidade industrial no Nordeste, que recebeu investimentos de R$ 25 milhões, com a geração de 80 empregos diretos e indiretos e capacidade de produção de 206 mil toneladas por ano. A nova fábrica produz argamassas das marcas Votomassa e Matriz e para os mercados da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Presentes à cerimônia o governador Rui Costa, o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, e o membro do Conselho de Administração da Votorantim Cimento, Fábio Ermírio de Morais.

Após o descerrar a placa de inauguração, o governador saudou a iniciativa, citando ainda que a empresa tem pedido de licenciamento para uma fábrica de cimento no município de Ituaçu, a 525 km de Salvador.

Fábio Ermírio de Morais explicou que o grupo trabalha com projetos a longo prazo e acredita no crescimento da economia.

Camaçari

Com queda de arrecadação, assim como os demais municípios brasileiros, Ademar Delgado destacou a vinda da empresa para a região do Polo Petroquímico, integrando um grupo de pelo menos 22 indústrias do segmento da construção civil. Ele informou que o polo responde por 50% da arrecadação de tributos do município de Camaçari.

Ele anunciou ainda a construção de núcleos de habitação voltados para a classe média e a inauguração do shopping center da cidade no próximo dia 26 de novembro.

