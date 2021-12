Voo do Uruguai para Salvador é lançado em Montevidéu

O lançamento do voo Montevidéu-Salvador, nesta quinta-feira, 17, na capital uruguaia, contou com agentes de viagem, operadores, jornalistas especializados, autoridades brasileiras e uruguaias. A nova rota será operada pela Gol Linhas Aéreas, a partir de 7 de janeiro de 2017.

Com o apoio da Secretaria do Turismo da Bahia, o evento desta quinta é resultado de uma articulação entre os poderes público e privado, com o objetivo de divulgar a Bahia naquele país, importante mercado emissor.

Dirigentes da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA apresentaram o vídeo A Bahia cada vez melhor, mostrando aos profissionais do trade que as 13 zonas turísticas oferecem mais do que sol e praia.

“Os uruguaios terão oportunidade de conhecer mais sobre a diversidade e a riqueza da cultura baiana, preservada pela arte, música, dança e boa gastronomia de Salvador”, afirmou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves.

Conforme o International Tourism Consulting Group, o Uruguai foi responsável por 1,1 milhão de viagens internacionais – o Brasil detém 35% do total. Dados do Anuário Estatístico do Ministério do Turismo mostram que o Uruguai é o 4º maior emissor de turistas ao Brasil.

