Volume de vendas em shoppings registra maior crescimento dos últimos sete anos

O volume de vendas nos shoppings centers, no primeiro quadrimestre de 2010, cresceu 15,4%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Esse é o maior percentual registrado desde 2003, quando a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) começou a fazer esse levantamento. Depois de apenas uma destas unidades comerciais ter sido inaugurada no ano de 2009, investidores apostam no crescimento do poder aquisitivo da população brasileira registrado nos últimos anos e pelo menos 14 novos empreendimentos devem ser inaugurados até o final de 2010, segundo a Abrasce.



Na Bahia, a previsão é de inauguração de mais dois novos shoppings em dois anos: o Salvador Norte, em 2010, e o Bella Vista, em 2012. Com esses, Salvador permanece como capital nordestina com maior número de shoppings centers, mas ainda é a sétima no ranking nacional.

