Volkswagen investe R$ 2,6 bilhões no Brasil

Ao completar 60 anos de atividade, a fábrica da Volkswagen na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), recebeu um aporte de R$ 2,6 bilhões para desenvolvimento e produção da sexta geração do Polo e seu variante sedã, batizado de Virtus. Eles serão feitos sobre a plataforma modular MQB, a mesma base do Golf – este produzido em São José dos Pinhais, no Paraná.

De acordo com a Volkswagen, "os investimentos contemplam as adaptações realizadas no modelo para as normas e os combustíveis locais, além das condições de ruas e estradas brasileiras. Um exemplo é que o Polo brasileiro contará com uma suspensão 20 mm mais alta que o modelo europeu".

O montante também será empregado para atualizar outros setores da unidade Anchieta, como estamparia (que recebeu 214 novas ferramentas), armação (373 novos robôs para juntar as peças e formar a carroceria do carro), pintura e montagem final.

Uma porção menor também será para modernizar os departamentos de planejamento, infraestrutura, TI e logística. "O ano de 2017 marcará a virada de página da Volkswagen do Brasil, que está se reinventando com diversas ações que construirão esta nova marca, com uma nova mentalidade, com muito mais energia e ainda mais alinhada com as expectativas dos nossos clientes", disse David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul.

Programa

O hatch parou de ser vendido por aqui em 2015 e voltará oficialmente ao mercado em outubro. Terá motores 1.0 sem e com tecnologia turbo – neste caso, o propulsor renderá 128 cavalos de potência e será acoplado a um câmbio automático de seis marchas.

Já o sedã tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2018. Além de Polo e Virtus, também dividirão a plataforma MQB uma picape e um SUV compacto – ambos ainda sem data de estreia definida.

O investimento faz parte do programa de R$ 7 bilhões que a montadora havia anunciado em novembro de 2016 e que será empregado até 2020.

