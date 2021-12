Você é um consumidor consciente? Faça o teste

Quando adquire algum produto ou serviço, você considera os impactos sociais e ambientais da aquisição, além do custo-benefício imediato? Procura saber se, por exemplo, houve trabalho escravo ou infantil envolvido na fabricação do produto?



O Instituto Akatu disponibiliza um teste online (https://tcc.akatu.org.br/) que avalia o grau de consciência das pessoas ou comunidades quando consomem.



À Tv Folha, o presidente do Instituto Akatu, Hélio Mattar, disse que o objetivo da campanha é que as pessoas saiam da sociedade consumista e passem para uma sociedade do bem-estar. "Na sociedade consumista, tipicamente, o consumidor compra o que ele não precisa, com o dinheiro que ele não tem, para impressionar aqueles que ele não gosta".



Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNLDL), somente 30% dos brasileiros são consumidores conscientes, no sentido de considerar aspectos que vão além do custo-benefício financeiro imediato ao adquirir um produto ou serviço.

