Vivo paga até R$1.070 por celular usado na compra de um novo

A disputa acirrada entre as empresas de telefonia para ampliar cada vez mais a fatia no mercado de smartphones entra agora no segmento de usados. De olho no filão das negociações informais feitas diretamente pelos consumidores ou pelas pequenas lojas de revenda, as operadoras já começam a comprar os aparelhos antigos, abatendo os valores avaliados na venda de lançamentos.



A Telefônica/Vivo é a primeira operadora a oferecer o serviço no estado, com desconto de até R$ 1.070, a depender das condições do aparelho usado. Cerca de 50 modelos são aceitos nas 14 lojas próprias da empresa, localizadas em Salvador e em dez municípios do interior, entre eles, Feira, Santo Antonio de Jesus e Barreiras.



Como funciona



A proposta é simples e se assemelha à sistemática das concessionárias de veículos, que aceitam o carros usados dos clientes que compram modelos do ano. No caso dos smartphones, a vantagem para o consumidor é que, agora, para ter um aparelho de ponta, não será mais preciso firmar programas de fidelidade ou ter que aumentar o pacote de minutos e dados - o que, em muitos casos, representava a compra indireta do aparelho.



Mais: os descontos são oferecidos independentemente do consumidor ser cliente ou estar cadastrado em programas de pontos ou fidelidade. Há ainda a segurança de se firmar o negócio diretamente com a operadora.



"O novo modelo de compra e venda também se torna atraente para os usuários que se preocupam com o descarte indevido dos equipamentos em desuso e consequentes impactos no meio ambiente", diz o diretor territorial da Telefônica/Vivo para Bahia e Sergipe, Ricardo Vieira



De acordo com dados da Anatel, a Vivo ocupa o segundo lugar no mercado baiano, com 24,88% de participação, atrás apenas da Claro, com 29,5%. No quesito venda de smartphones, entretanto, a disputa será diretamente com a TIM, que atualmente responde no país pela liderança na venda de aparelhos, com 41% de participação no mercado. A TIM oferece desconto máximo até superior (de R$ 1.200), mas ainda atrelado a pacotes de fidelização. É o mesmo modelo adotado pela Oi e Claro.

adblock ativo