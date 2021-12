Vivo negocia pagamento de dívidas com clientes até dia 14

A Telefônica Vivo participa da campanha "Feirão Limpa Nomes" até o dia 14 de novembro. Os clientes da empresa e da GVT com dívida acima de 90 dias poderá negociar melhores condições de pagamento à vista ou parcelado. A ação é uma parceria com o Boa Vista Serviços - SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Para retirar o nome do SPC é necessário ligar para as centrais de atendimento: Telefonia móvel: 0800-7711090, GVT: 103 25 e Telefonia fixa: 0800-7741515, das 8h às 20h. No site do Feirão estão todos os passos para quitar as dívidas.

