Vítor Urpia: 'Temos muito mercado para ganhar'

Vitor Urpia, de 30 anos, tem no currículo empreendimentos de sucesso, entre eles a rede Alpha Fitness de academias de ginástica, uma das maiores do Norte/Nordeste no segmento de wellness, com mais de 13 mil alunos e 11 unidades. Ex-empresário do entretenimento - é filho de Windson Silva, dono do Grupo Cheiro -, Urpia levou essa experiência para o novo negócio, tornando-a um diferencial. Ele e os sócios - os irmãos Robinson, Maurício e Leandro Cardoso - agora se preparam para dar início a um novo projeto no segmento de fitness.

A Alpha chegou a Aracaju há poucos meses. Vocês pretendem abrir outras filiais pelo Nordeste?

A história da Alpha - para contextualizar aqui - é de uma academia que nasceu na Vila Laura e teve o processo de expansão há três anos e meio. A primeira unidade que a gente abriu foi a do Costa Azul, que foi a que deu início ao processo de rede. Foi tudo muito rápido, abrimos 11 unidades nesse período. Então, resolvemos entender, agora, como é esse processo de gestão fora de Salvador. Aracaju é um teste para saber de que forma e em que velocidade vai se dar a expansão da gente fora de Salvador - aqui já sabemos como funciona. Estamos aprendendo muito. Daqui a dois meses, nós e uma auditoria que temos, de São Paulo - a Fábio Saba -, vamos definir a velocidade dessa expansão.

Mas quando você fala em expansão, está mirando também no interior ou só nas capitais?

Não temos restrição. Estamos vendo pontos e também chegam coisas, o tempo inteiro, de gente querendo ser Alpha. Como temos um histórico de algumas junções, existem academias que querem se tornar Alpha. Mas demos uma parada, agora, para nos organizarmos, para termos um crescimento maior ali na frente. Sabemos que Sergipe é um estado a se conquistar. Não pretendemos ter uma unidade em qualquer cidade. Queremos crescer como rede. Então, achamos que Aracaju vai dar três ou quatro unidades. Não temos restrição, mas pretendemos ir para cidades de, no mínimo, médio porte.

Já tem alguma outra cidade certa para esse plano de expansão?

Recebemos muitas propostas, do interior de Minas Gerais, de São Paulo. A Alpha é conhecida no Brasil inteiro. A gente, além de ter expandido rápido, tem uma cultura de eventos, de shows dentro de academia. Com a internet, hoje, você bota uma coisa na rede e seu amigo em São Paulo fica sabendo.

Vocês têm interesse em abrir franquias?

Tudo depende de Aracaju. Achamos que o modelo da Alpha, de serviço muito próximo ao aluno, é fácil de se perder quando não está sob o nosso domínio. A gente acredita que uma rede como a nossa, considerada premium, é muito difícil de deixar na mão de outra pessoa ou organização. Na franquia você até controla, mas não tudo. Nosso negócio depende muito de gente. Tanto que temos a Alpha School. A gente seleciona, treina a pessoa, de graça, antes de contratá-la. Ela pode nem ser contratada - por algum motivo, como não ter vaga no momento -, mas o primeiro passo para entrar na rede é essa Alpha School, onde você fica de 15 a 20 dias, em um curso intensivo do que é academia. Todos os setores têm que passar por ela. Isso é bacana porque treina muita gente, para a Alpha ou não. Já ouvi de outras academias que contrataram quem fez Alpha School. Passou a ser, na cidade, um quesito no currículo de alguém que quer ir para uma boa academia.

É algo inédito?

É em Salvador e talvez no Brasil. Não conheço uma outra academia que tenha um modelo de escola corporativa - não é para funcionário interno, não. É antes de começar.

De onde surgiu a ideia do curso?

De uma necessidade. A gente tinha uma rotatividade grande. Contratávamos qualquer pessoa - expandíamos muito rapidamente - e ela, por diversos motivos, não conseguia se adequar à nossa política. A Alpha School veio para diminuir essa rotatividade que nós vínhamos tendo.

A Alto Astral, academia que originou a rede, é de três irmãos. Como você se juntou a eles?

Tenho um histórico de outros negócios. Na verdade, Léo (Leandro) é meu amigo há muito tempo. Nesse negócio de bloco social, ele me ajudava muito. Trabalhou comigo no Bloco Cheiro, no Bloco Yes, isso ainda na adolescência. Léo é professor de educação física também, e aí, quando comecei a malhar sério, perguntei se ele podia ser meu personal. Na época, ele estava tomando conta da unidade da Vila Laura. Ele topou e a gente começou a treinar juntos. Me bateu curiosidade, na época, de saber como funcionava a academia. Então surgiu a ideia das duas unidades, uma que era na casa dele, onde ele morava, no Costa Azul, que ele cedeu para construir a academia, e na Barra, em um imóvel vago da minha família. A gente inaugurou essas duas unidades, na sequência, do Costa Azul, em dezembro, e da Barra, em abril, mais ou menos. Havia a pretensão de ser alguém na cidade, mas nunca sonhamos que chegaríamos, depois de três anos, a 11 unidades.

Quais eram as lacunas nesse mercado quando começaram com a rede?

Costumo dizer, sem pretensão nenhuma, que academia, aqui em Salvador, é antes e depois da Alpha. Por quê? Porque a gente trouxe profissionalismo. Nas duas primeiras unidades, a gente já usou os serviços de uma consultoria de São Paulo, para nos ajudar a entender esse negócio. E, pelas pesquisas que fizemos, vimos que Salvador era extremamente carente de academias de qualidade. Algumas tinham um atendimento bom, mas equipamentos não tão legais; outras eram o contrário disso. Então, existia muito amadorismo no meio. Equipamento importado mesmo - aqueles que estão nas principais academias do Brasil - não tinha em Salvador. Depois que a gente trouxe, as pessoas começaram a se "incomodar" e investiram. Os cenários de três anos atrás e hoje são completamente distintos. As pessoas investiram para tentar concorrer com a gente. O mercado cresceu. Não temos dados da Bahia sobre isso, mas sabemos que no Brasil 4% das pessoas praticam atividade física, enquanto nos EUA são 16%. Em Salvador, com certeza é bem abaixo desses 4%. Com todos os eventos que a gente faz, damos mais visibilidade à Alpha e ao segmento, e isso incentiva as pessoas a irem à academia. A gente brinca aqui que o nosso concorrente não é outra academia, mas o sofá da casa da pessoa. Temos um percentual alto de clientes que vão pela primeira à academia.

Quem é o público médio da Alpha?

Não direcionamos. Dizemos que, de 16 anos até as melhores idades, temos programas para todos. Trabalhamos com qualquer um que queira bem-estar.

A rede se expandiu em um curto período. Não ficaram com medo de dar errado?

Toda unidade, para a gente, era um frio na barriga. Mas era um medo controlado. Temos o acompanhamento da consultoria. O maior investimento da Alpha é com consultoria. Agora fizemos um grande investimento na área financeira, para que a gente tenha mais certeza sobre o que estamos fazendo. Em um momento desse, de crise, em que não existem projeções para isso, obviamente você se preocupa, olha um pouco mais para dentro.

Como a crise vem afetando o negócio?

Na verdade, o mercado fitness não foi impactado com a crise, ainda, como os outros setores. Temos muito mercado para ganhar ainda. Talvez tenha aí uma estagnação de crescimento por uma dificuldade de crédito. Mas a crise ainda não foi sentida no meio, na venda. Desde que a gente continue conseguindo trazer a pessoa de casa para a Alpha. Em vez de olhar para a crise, estamos olhando para o potencial de crescimento da rede.

A rede investe bastante em comunicação com o público: os eventos, a revista. Qual o real alcance dessas estratégias?

Tentamos fazer com que a academia não seja vista pela pessoa como um lugar chato, um lugar onde vai sentir dor. O pensamento da pessoa que nunca frequentou é que é uma obrigação ir para a academia, que vai porque o médico mandou, para perder peso. O nosso objetivo, com essa série de ações, é convencer a pessoa de que a academia não é nada disso. Você pode ter prazer nos momentos em que está lá. Às vezes, treinar é apenas um dos motivos para ir à academia. A maioria das pessoas hoje, talvez, vão para a academia para ver os amigos. É um conceito de comunidade, de diversão, de bem-estar, de "wellness", como a gente costuma falar. Todos os nossos eventos são para passar uma imagem lúdica da academia. Temos eventos o ano inteiro, foram mais de 350 de janeiro até agora. Com banda, tivemos uns 30. E os artistas ficam maravilhados.

Como fazem para não entediar o aluno de longa data na oferta de atividades?

Primeiro, a gente obedece muito o cliente. E nenhuma unidade é igual a outra. Muda bastante o quadro de aulas porque a gente segue o que aquela unidade quer. Stella Maris, por exemplo, tem dança de salão. Nenhuma outra unidade tem. Cada uma tem a sua história porque cada bairro tem a sua também.

Você já trabalhou com blocos de Carnaval e ajudou a construir a Alpha. Vai parar por aí ou pretende se envolver em outros negócios?

Se meu terapeuta não for ler esta matéria, digo que vou abrir outros (risos). Acho que quem tem o espírito empreendedor dificilmente consegue parar. O que vai acontecer - não posso dar muitos detalhes - é que a Alpha vai se expandir, mas não como Grupo Alpha. Ela vai se expandir, dentro desse segmento fitness, e é para isso que estarei voltando as minhas forças a partir de novembro. É um novo negócio, é uma nova experiência. É o que nós gostamos. A gente fica meio inquieto quando já construiu, já consolidou um negócio e quer partir para uma coisa nova. Felizmente, acho que pelos próximos três anos, esse novo negócio vai suprir essa necessidade.

