Visita de cônsul dos EUA à Bahia fomenta negócios

Estados Unidos em pauta no cenário político-econômico brasileiro e baiano nos próximos dias: no primeiro, a expectativa do mercado quanto à repercussão na Organização das Nações Unidas (ONU) do pronunciamento da presidente Dilma, nesta sexta-feira, 22, em Nova Iorque, na Conferência do Clima.

Já na Bahia, o elo americano é mais pontual com a chegada, no próximo domingo, do cônsul-geral James Story que, entre as missões da visita oficial aos estado, irá convidar empresários locais para outra conferência: a Select USA, vista como uma janela para novos negócios com os americanos.

O discurso de Dilma nos Estados Unidos, onde pretende abordar o polêmico processo de impeachment, deve ser acompanhado por empresários e altos executivos locais em função da possibilidade de repercussão imediata no mercado internacional: no câmbio, nas bolsas e ainda nos preços de importantes commodities para a economia baiana, a exemplo do petróleo e produtos agrícolas da pauta de exportações do estado.

A visita de Story à Bahia, por sua vez, prevê negócios a longo prazo, independentemente da conjuntura atual do país, num contexto, entretanto, que já interessa empresários baianos focados no pós-crise.

Energia

Segundo Story, que concedeu entrevista exclusiva para A TARDE, a terceira edição da Select USA, a ser realizada em Washington entre 19 e 21 de junho, prevê parcerias bilaterais focadas em alta tecnologia. O tema do evento é "a vantagem da inovação".

O grande potencial baiano no setor de energias renováveis, sobretudo com as fontes solar e eólica, é um grande diferencial que deve ser apresentado pelo estado na conferência, conforme antecipa o cônsul-americano. A última edição do evento, que contou com a presença do presidente Barack Obama, reuniu 2 mil participantes de 70 países.

"Entendemos que a Bahia tem muito a oferecer e a buscar também, em termos de parceria, não só no setor de energia renovável, mas em segmentos econômicos diversos como petroquímico, de mineração e agronegócio, embora na conferência os empresários muitas vezes nos surpreendem com novas tendências, sobretudo nesta edição que tem a inovação como tema", diz James Story.

Em Salvador, o cônsul-geral americano tem encontros, na segunda-feira, com autoridades e líderes empresariais.

Vistos

Story aproveita para alertar aos baianos que pretendem pedir vistos para viagens de lazer ou trabalho nos Estados Unidos que o façam antes da Olimpíada do Rio, prevista para o mês de agosto.

"É importante que todos se antecipem, pois à medida que for se aproximando a Olimpíada e, durante o evento, a demanda por serviços e voos para a cidade certamente ficará mais comprometida, podendo afetar os planos de quem precisa ir para os Estados Unidos", orienta.

O cônsul americano lembra ainda que o agendamento para a entrevista na sede do Consulado, na capital carioca, pode ser feito por telefone ou pelo site.

Na Bahia, assim que chegar no domingo, Story, prestigia ainda a final da Copa Nordeste do Baseball, esporte muito popular entre os americanos, mas ainda em expansão no estado.

