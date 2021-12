Vinte aeroportos são priorizados em plano aeroviário da BA

O governo do estado apresentou, neste terça-feira, 28, o Plano Aeroviário do Estado da Bahia (PAEBahia), projeto inédito no Brasil, que traz metas e investimentos para a aviação baiana até 2033. O objetivo é alavancar o setor, melhorando o transporte de passageiros, atraindo negócios e ampliando o turismo na Bahia.

O projeto elegeu como prioridade, para os próximos cinco anos, 20 dos 82 aeroportos regionais, que devem receber investimentos de R$ 800 milhões (ver quadro), provenientes dos governo federal e estadual.

A estimativa de crescimento de demanda, contidas no documento, é expressiva. Aeroportos como os de Vitória da Conquista e Porto Seguro, que em 2013 recebiam 256 mil e 1,35 milhão de passageiros, vão chegar a 2033 com demandas de 1,94 milhão e 6,5 milhões, respectivamente.

Demanda

"A Bahia tem uma quantidade muito grande de aeroportos. A proporção de aeroportos públicos, em relação à área, é bem maior que no restante do Brasil. Temos que priorizar aeroportos para poder atender a demanda", explicou o engenheiro aeronáutico e professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Jorge Leal, um dos elaboradores do documento e palestrante do seminário que lançou oficialmente o plano.

Leal elogiou o incentivo dado à aviação, no estado, através da redução do ICMS sobre o combustível, e destacou que a ampliação da aviação vai depender, também, de atitude semelhante do governo federal. Está em curso a regulamentação de uma lei federal que vai dar subsídios, por assento, aos voos regionais.

O especialista também destacou a necessidade dos municípios baianos protegerem a área dos seus aeroportos, impedindo intervenções em torno deles, crítica que foi reforçada pelo secretário estadual de Infraestrutura - órgão que administra os terminais regionais -, Marcus Cavalcanti, durante a apresentação.

O secretário aposta na expansão aeroviária, inclusive, para aumentar a geração de empregos. "No Aeroporto de Atlanta, que movimenta mais de 100 milhões de passageiros, há 70 mil pessoas trabalhando com crachá. A Azul falou em dobrar o número de funcionários nos próximos dez anos. Imagine o potencial disso", disse.

Ampliação da operação

O seminário de apresentação do PAEBahia reuniu, ainda, representantes da Agência Nacional de Aviação (Anac), da Secretaria de Aviação Civil (SAC), dos municípios envolvidos, além de empresas do setor, como a Azul Linhas Aéreas, no auditório da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).

O gerente de Relações Institucionais da Azul, Ronaldo Veras, afirmou que, até o final desse semestre, a empresa vai iniciar mais uma operação na Bahia, provavelmente em Guanambi. Se for efetivada, a companhia atingirá o seu 11º município no estado, o que poderá gerar uma redução na alíquota de ICMS sobre o combustível. Hoje, a Azul paga 7%, quando o usual são 17%.

"A questão do ICMS é importante porque 44% dos custos do voo estão no combustível. Assim, fica faltando só, mesmo, trabalhar a questão dos aeroportos", diz Veras, que, durante o evento, foi alertado pelo secretário de Infraestrutura de que Jequié também está interessada em conversar com a cia. aérea.

"Jequié é uma cidade interessante. Estamos atentos a tudo que está acontecendo", disse o executivo.

