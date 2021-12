Viajar para Fortaleza no fim do ano está caro

Passagens para capitais do Nordeste, como Fortaleza (CE), também já apresentam preços mais elevados nesta época do ano. As tarifas da classe econômica para a capital do Ceará, entre 21 de dezembro e 3 de janeiro, variam de R$ 1.068,94 (Gol) a R$ 2.753,14 (Avianca). Quando comparadas ao mesmo período de novembro, as passagens para Fortaleza variam de 182% a 297%.

A grande variação de preço foi sentida pela técnica de segurança do trabalho Priscila Alves, que sempre vem a Salvador. Normalmente, paga de R$ 200 a R$ 300 de Fortaleza para a capital baiana. Para passar o Réveillon na cidade, já sabe que terá que desembolsar mais do que o dobro. "Para comprar agora, o preço já está muito elevado", diz.

Já entre as tarifas mais caras, o valor ultrapassa uma passagem para a Argentina, chegando a R$ 1.931,94 (Gol) e R$ 3.518,94 (Azul). É possível passar o fim de ano em Buenos Aires pagando R$ 2.113,43 (LAN).

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado sobre os combustíveis nos estados, contribui para que viagens internacionais com distâncias relativas às nacionais fiquem mais baratas.

Mercado - O baixo número de voos nacionais causa aumento nos preços das tarifas aéreas, segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav), José Alves.

Segundo o presidente, a associação está pressionando as companhias aéreas para que aumentem a oferta de voos. "O mercado está mal administrado pelas companhias. Elas não estão fazendo uma leitura adequada para que os passageiros possam comprar as passagens e elas possam ganhar dinheiro sem extorquir", afirma Alves.

