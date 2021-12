Viagens não serão afetadas pelo Brexit, diz a Abav-Bahia

Baianos que já estavam com viagens agendadas para os próximos meses para a Inglaterra e demais países do Reino Unido devem ficar tranquilos quanto aos planos previstos, mesmo após o referendo do Brexit, saída do bloco da União Europeia. É o que assegura a seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-BA).

A decisão pelo Brexist, anunciada na semana passada em meio aos festejos juninos, acabou acendendo a fogueira de incertezas de quem fazia planos turísticos e de trabalho para o destino europeu. "Antes mesmo do plebiscito, os pacotes para Londres, por exemplo, já eram já há muito tempo negociados em libras esterlinas (pounds) e não mais em euro, o que dá ainda mais segurança para os pacotes já firmados", diz o presidente da Abav-BA, José Alves.

Segundo ele, a entidade ainda não recebeu nenhuma orientação nem das companhias aéreas e nem dos agentes de receptivo do Reino Unido para mudanças nas viagens já programadas. José Alves acredita que, se ocorrerem maiores mudanças nos trâmites dos pacotes turísticos, estas só se darão a longo prazo, à medida que forem estabelecidos os acordos entre o Reino Unido e a União Europeia, "o que deve levar uns dois anos, pelo menos", como apostam os especialistas em relações internacionais.

Câmbio

Mais sensível às especulações, o câmbio pode ser o elemento negativo para quem tem viagem marcada. "A consequência imediata é a elevação da incerteza de como será esta saída do bloco econômico", diz o economista Bruno Ferreira, que também é sócio de uma casa de câmbio (Câmbio Store).

Como o prazo pode ser em até dois anos, a volatilidade da cotação da libra esterlina e até mesmo do euro continuarão elevadas até termos uma visão mais clara de quando e como ocorrerá", completou Ferreira. Ele explicou que foi justamente o futuro incerto do país, no contexto econômico, que provocou a disparada do preço da moeda na última semana desde o anúncio. Nesta segunda-feira, 27, a cotação para a libra esterlina variava entre R$ 4,75 e R$ 4,80.

O economista crê que a instabilidade na cotação da moeda deva perdurar, mesmo diante do pedido para a realização de um novo referendo no Reino Unido, com uma adesão de mais de 2 milhões de pessoas. "Este pedido ainda será analisado pelo Parlamento mas, se for acatado, teremos um novo referendo e as cotações ficarão bem próximas do que estavam antes, ou seja, em patamares bem mais elevados", prevê.

A dica do especialista para quem tem viagem de passeio ou negócios para o Reino Unidos é comprar a moeda aos poucos. Quem vai viajar em três meses, deve, segundo ele, dividir a compra em três parcelas menores em cada mês.

