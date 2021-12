Versão impressa do Valor Econômico deixará de circular em Brasília

Considerada uma das publicações econômicas mais relevantes do país, a versão impressa do Valor Econômico deixará de circular a partir de 1º de julho em Brasília. A suspensão foi anunciada nesta sexta-feira, 19, pelo Grupo Globo, dois dias após a empresa confirmar que o jornal O Globo deixará de ser entregue em papel aos seus assinantes na capital federal.

Além do Distrito Federal, o jornal impresso também não será mais distribuído em outras cidades de Goiás, como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

A empresa afirmou que a mudança faz parte de um processo de “reinvenção e modernização” e o número de assinantes digitais nas localidades já é seis vezes maior que o total de assinantes do impresso.

Confira o comunicado na íntegra:

CIRCULAÇÃO DE O GLOBO E VALOR EM BRASÍLIA

A partir de 1º de julho, O Globo e Valor Econômico passam a ser 100% digitais em Brasília. As edições impressas dos jornais deixarão de circular na cidade.

O mesmo movimento ocorrerá com o Valor em Goiás, nos municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

A mudança faz parte do processo de reinvenção e modernização no qual nosso negócio está inserido, atento aos novos comportamentos de consumo de notícia causados pela grande transformação digital que vivemos. Prova disso é que, nestas localidades, o número de assinantes digitais já representa seis vezes mais do que o número de assinantes do impresso, o que reforça a opção por um maior foco na operação digital, neste momento.

Independentemente da plataforma, O Globo e Valor continuarão cumprindo a missão de levar ao leitor, no menor tempo possível, os fatos mais relevantes e as análises mais consistentes.

Os assinantes das edições impressas nessas localidades poderão acompanhar todo o conteúdo, em tempo real, nos sites e nos apps das marcas, incluindo a versão em pdf dos dois jornais, com o mesmo formato de paginação com o qual já estão acostumados. A assinatura digital do Globo e a assinatura conjunta de O Globo + Valor Econômico também dão acesso ao Globo Mais, que inclui as nossas revistas.

adblock ativo