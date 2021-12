Vendas nos shoppings brasileiros caem 12% no Natal

Levantamento divulgado nesta terça-feira, 29, pela Cielo, mostra que as vendas nos shoppings em todo o Brasil para o período do Natal caíram 12% este ano. Com informações do UOL, a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), se soma a outra, feita pela Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, em que apenas os segmentos de joalheria e eletrodomésticos tiveram alta.

Em comunicado à imprensa, o presidente da Abrasce, Glauco Humai, afirmou que o setor vinha de uma queda média de 25% nas quatro semanas, o que levaria a conclusão de que o desempenho das compras natalinas foi positivo. “Só não foi ainda melhor devido ao retrocesso nas imposições de mais restrições por parte do governo”, disse o executivo.

Segundo Humai, o tíquete médio neste ano foi de R$ 197 alta de 5,9% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Na Bahia, o coordenador regional da Abrasce, Edson Piaggio, informou que os dados do período de Natal serão conhecidos no começo de janeiro.

adblock ativo