Vendas no varejo da Bahia caem 4,8% no 1º semestre

A retração da atividade econômica do país tem castigado o comércio baiano. Em junho, as vendas no setor registraram uma queda de 5,4% em relação a igual mês do ano passado. Na mesma base de comparação, o varejo nacional apresentou queda de 2,7%. Nos primeiros seis meses do ano, o setor encolheu 4,8% no estado.

Os dados foram apurados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em âmbito nacional, e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento.

De acordo com o levantamento, o setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação foi o que registrou em junho o pior desempenho em relação a igual mês de 2014, com uma queda de 18,9%.

Em seguida aparecem móveis e eletrodomésticos (-11,2%); tecidos, vestuário e calçados (-6,5%); livros, jornais, revistas e papelaria (-6,1%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-5,8%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-5,1%); e combustíveis e lubrificantes (-2,0%).

O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, registrou, em junho, decréscimo de 3,9% nas vendas. Nos últimos 12 meses, a retração no volume de negócios foi de 3,3%.

O segmento de veículos, motos, partes e peças registrou variação negativa de 1,6%, em relação a igual mês do ano anterior. O desempenho da atividade, em relação ao mesmo mês do ano anterior, continua refletindo o crédito mais seletivo por parte das financeiras. Em relação ao segmento material de construção, a queda de 5% nas vendas no mês de junho, quando comparado ao mesmo mês do ano de 2014, é reflexo das expectativas negativas sobre o quadro macroeconômico.

Dados nacionais

Menor folga no orçamento das famílias, oferta mais restrita de crédito, desânimo do consumidor. Essa combinação desfavorável levou o varejo brasileiro a ter seu pior primeiro semestre em 12 anos. De janeiro a junho, as vendas do comércio varejista tiveram queda de 2,2% na comparação ao mesmo período do ano passado. É o pior resultado desde o primeiro semestre de 2003 (5,7%).

Naquele ano, o varejo ainda refletia as incertezas de um primeiro governo Lula. A inflação pressionou os preços e levou as famílias a cortar parte do consumo, especialmente de supérfluos.

Os valores ficam em linha com a expectativa da agência internacional Bloomberg, que previa queda de 0,4% nas vendas em junho comparadas com as de maio e de 2,9% em junho comparado com o mesmo mês do ano anterior. Na passagem de maio para junho, as vendas do varejo tiveram queda de 0,4% pela série com ajuste sazonal, que "corrige" as diferenças de cada mês, como o número de dias úteis. Foi a quinta queda consecutiva.

Na comparação ao mesmo mês do ano passado, as perdas das vendas foram mais intensas, de 2,7%. Em 12 meses, as vendas encolhem 0,8%. É o pior resultado desde o período encerrado em fevereiro de 2004 (-2,4%), pouco antes de entrar numa sequência de 133 meses de alta nessa base de comparação.

O IBGE também calcula as vendas do comércio varejista ampliado, que inclui dois setores que tem parte de suas vendas no atacado: o automotivo e de construção civil. Pelo varejo ampliado, a queda foi de 0,8% na passagem de maio para junho. Frente ao mesmo período do ano passado, o setor teve uma queda ainda maior, de 3,5%. Com isso, as vendas do comércio varejista ampliado fecharam o primeiro semestre com baixa de 6,4%. O setor automotivo é um dos que mais sofrem com a queda de vendas e estoques altos.

