Vendas no comércio da Bahia crescem 8,7%

O volume de vendas no varejo registrou crescimento de 1,4% em julho, na comparação com o mês anterior, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados nesta quinta, 13, pelo IBGE. É o segundo resultado positivo após a queda registrada em maio. Na comparação com julho do ano anterior, o comércio cresceu 7,1%. Na Bahia, o desempenho do setor nesta base de comparação foi ainda melhor: expansão de 8,7%.

Na comparação anual, todas as atividades pesquisadas pelo IBGE no país apresentaram aumento no volume de vendas, com destaque para veículos e motos, partes e peças (16,4%); móveis e eletrodomésticos (12,5%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (11,4%); e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (11,3%).

As vendas em todas as regiões do Brasil apresentaram resultados positivos na comparação julho de 2012 contra julho de 2011, com destaque em Roraima (28,8%), Acre (17,6%), Amapá (17,5%), Mato Grosso do Sul (15,0%) e Maranhão (12,1%).

Avaliação - O aumento de 1,4% nas vendas do comércio varejista em julho ante junho ficou acima do esperado, mas o ritmo de alta deve desacelerar nos próximos meses, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A CNC avalia que o comércio vai manter um ritmo ainda expressivo até o final do ano, por questões sazonais, mas que as próximas leituras podem não vir com crescimento tão forte quanto nos últimos dois meses. As famílias ainda estariam tentando livrar-se do alto nível de endividamento, o que só deve ocorrer no fim do ano.

"Por mais que o nível de inadimplência tenha se estabilizado, o endividamento está elevado. Isso pode se refletir agora nos próximos resultados, podendo gerar aumentos não tão fortes como tivemos em julho", avaliou Bruno Fernandes, economista da CNC.

A entidade espera uma expansão de 7% nas vendas do comércio este ano.

