Vendas no comércio caem 9,3% em outubro

O comércio varejista baiano registrou redução de 9,3% nas vendas no mês de outubro, comparado a igual mês do ano anterior. Apesar de ser a décima variação negativa registrada pela série em 2015, essa queda do setor foi menos intensa se comparada aos dois meses imediatamente anteriores.

Na análise sazonal, a taxa foi nula, indicando uma estabilidade no quadro de desaquecimento, apesar de o setor continuar sofrendo os efeitos da retração da atividade econômica. Esses dados foram apurados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em âmbito nacional, e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Por atividade, os dados do comércio revelam que seis dos oito segmentos registraram comportamento negativo. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação teve o pior desempenho: -32,6%, Em seguida aparecem combustíveis e lubrificantes (-17,6%); tecidos, vestuário e calçados (-15,8%) e móveis e eletrodomésticos (-14%).

