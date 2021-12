Vendas financiadas de veículos crescem 7,2%

As vendas financiadas de veículos, em todo o país, somaram 1.208.969 unidades no primeiro trimestre do ano, um aumento de 7,2% comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados consideram as vendas de unidades novas e usadas de autos leves, motos e pesados. O levantamento foi feito pela B3, combinação das empresas BM&FBovespa e Cetip, que iniciaram recentemente a divulgação de dados de mercado.

Os efeitos da crise aparecem ao analisar a diferença na vendas de automóveis novos e usados. Enquanto os financiamentos de novos registraram uma queda de 7,2%, os usados acumularam uma alta de 16,5% na mesma base de comparação. A maior procura de usados são com, no máximo, oito anos de uso.

"O avanço de 9,8% nas vendas financiadas dos autos leves foi impulsionado pela alta nos financiamentos das unidades usadas, que cresceram 16,2% no primeiro trimestre do ano", disse Marcus Lavorato, gerente de Relações Institucionais da B3.

Motos

Depois de muitas previsões negativas para a economia brasileira, os consumidores estão adaptando o poder de compra para opções com melhor custo-benefício. A queda do setor de pesados novos foi maior, egundo o levantamento: 22,3% no primeiro trimestre.

Já a maior alta foi na venda de motocicletas, com o aumento de 38,1% após dois anos de sucessivas quedas, conforme dados da Abraciclo, que reúne os fabricantes do setor.

Financiamentos

As modalidades de financiamento mostram uma preferência na hora da compra. De longe, a variedade de financiamento mais utilizada, com 1.000.990 unidades negociadas entre janeiro e março, é o Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Nessa categoria, o consumidor adquire o bem ou serviço e paga em parcelas fixas.

Em segundo lugar está o consórcio, que permite usar a própria carta de crédito para dar um lance. Foram 181,1 mil unidades vendidas utilizando o consórcio nesse período.

