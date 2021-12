Vendas do Dia das Mães devem crescer 6% em Salvador

Segunda data mais lucrativa para o varejo, o Dia das Mães deve registrar um incremento nas vendas de 6% no comércio de Salvador, em relação ao ano passado, prevê a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL-Salvador). A estimativa chega a ser um pouco maior que a nacional, que prevê um aumento de 4%, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mas inferior a expectativa anunciada para a data em 2012, que foi de 10%.

"Este ano a gente prevê vendas menores que o ano passado, mas ainda é bem positiva", declara o presidente da CDL Salvador, Geraldo Cordeiro. Ele atribui a queda de estimativa de um ano para outro a dois fatores: a crise de inadimplência do consumidor, que embora esteja estabilizando, conforme dados do Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, ainda reflete nas vendas; e a restrição do crédito no último trimestre. "As pessoas estão procurando negociar as dívidas e com isso devem comprar menos este ano", opina Cordeiro.

Segundo o indicador da Serasa Experian, o mês de fevereiro registrou queda na inadimplência de 3,4% na comparação com o mês anterior. Foi o quarto recuo mensal consecutivo. No primeiro bimestre do ano, na comparação com o mesmo período em 2012, o índice apresentou alta de 11,5%. Ou seja, o consumidor está mais endividado que o ano passado, porém caminha para o saneamento das dívidas.

O número nacional, de 4%, também é considerado bom pela CNDL, apesar de não ser um crescimento alto. "Haverá, sim, um crescimento, mas não tão forte, uma vez que todos os índices de confiança do consumidor se apresentam em patamares relativamente baixos. Além disso, o nível de endividamento do brasileiro inibe o poder de compra por meio do crédito", explica o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior.

A expectativa de crescimento é calculada com base na estimativa de consultas feitas ao banco de dados do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, para compras pagas no cheque ou crediário.

Compras - Não comprar um presente para a mãe, no entanto, está fora de cogitação, acredita Cordeiro. "É a pessoa, ao menos ao meu ver, mais importante da família brasileira. A mãe é a base da família. E merece ser presenteada", opina. Mas o presidente recomenda: "Todos os filhos deem presentes às suas mães. Mas façam isso com responsabilidade. Não é o valor do presente que conta. E festejem bastante", orienta.

De acordo com a CNDL, o gasto médio do consumidor brasileiro deve ficar em torno de R$ 80. Entre os produtos mais procurados nas lojas durantes as compras estão os itens de vestuário, calçados, bijuterias e acessórios, flores, perfumes, artigos para o lar, além de celulares, CDs e DVDs.

Cordeiro acredita que a proximidade da Copa das Confederações também pode influenciar nos presentes. "Acho que os eletroeletrônicos, em especial os grandes televisores, devem vender bastante por conta dos jogos".

De acordo com o presidente da rede de Lojas Insinuante, Joaquim Sousa, para o Dia das Mães a expectativa de vendas é de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as apostas estão produtos como refrigeradores, eletrodomésticos em geral, tablets e celulares.

Apesar da procura intensa pelos presentes ainda não ter começado, a diretora do grupo Dinni Calçados, Karen Nunes, diz que a data, comemorada no segundo domingo do mês de maio, fez o grupo aumentar a linha feminina para a época. "Este ano investimos mais em bolsas e sapatos femininos. E apostamos em modelos com salto para a coleção outono/inverno e nas bolsas de couro no tamanho grande", conta. A estimativa do grupo é que as vendas sejam 10% maiores que o ano passado.

Sobre o comportamento dos filhos em busca dos presentes para as mães, Karen comenta: "Eles já chegam sabendo o que querem, com uma ideia na cabeça. Preferem os modelos tradicionais e as cores básicas", diz.



A data também é motivo para a realização de ações de promoção de vendas dos shoppings da cidade. "Esperamos crescimento nas vendas de 10% em relação ao mesmo período de 2012. Além disso, vamos novamente investir em uma campanha de compre e ganhe para atrair os clientes" afirma Pablo Vieira, Coordenador de Marketing do Piedade.

Cuidados - Para realizar as compras, o coordenador técnico do Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Alan Silva, faz um alerta: "É sempre importante verificar a compra do determinado produto. Deixar o emocional um pouco de lado e pesar as reais condições do poder de compra pelo produto. Além disso, pesquisar, negociar o preço, verificar se não seria mais vantagem fazer a compra à vista", diz. Afinal, nenhuma mãe quer ver o nome do filho no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Além disso, o coordenador ressalta que a realização da troca de produtos não é obrigatória pelos logistas, a não ser que o produto apresente algum defeito, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por isso, segundo Silva, é importante antes de comprar o presente perguntar ao estabelecimento sobre a política de troca, e o prazo para ela ser realizada. "Em se tratando de presente, é importante ter esse conhecimento da troca e suas regras para evitar dor de cabeça", diz.

