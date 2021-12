Vendas de smartphones supera pela primeira vez a de celulare

A venda global de smartphones superou pela primeira a venda de celulares simples no primeiro trimestre de 2013, segundo divulgou nesta quinta-feira, 25, a consultoria IDC. Em todo o mundo, foram comercializados 216,2 milhões de smartphones, 51,6% dos telefones celulares vendidos no total.

A Samsung lidera o mercado no total de vendas (celulares e smartphones), com 27,5% das vendas, seguido pela Nokia (14,8%), Apple (8,9%), LG (3,7%) e ZTE (3,2%). As outras empresas ficaram com 41,9%.

No ranking apenas de smartphones, a Samsung também lidera com 32,7%, seguido pela Apple (17,3%), LG (4,8%), Huawei (4,6) e ZTE (4,2%). As demais marcas somam 36,4%.

