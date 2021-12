Vendas de motos recuam 4,91% em setembro ante setembro de 2016

Junto com o balanço das vendas de carros, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) informou nesta terça-feira, 3, que a comercialização de motos novas no País caiu 4,91% em setembro, na comparação com o mesmo período de 2016.

No total, os brasileiros compraram 66,2 mil motocicletas no mês passado. Na comparação com agosto, que teve três dias a mais de venda, houve queda de 13,25% no volume de motos vendidas.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, 640,2 mil motos saíram das concessionárias, 17,53% abaixo do resultado apurado em igual período de 2016.

Gráfico de motos mais vendidas em setembro de 2017

