Vendas de imóveis recuam 18% entre janeiro e setembro

As vendas de imóveis na Bahia caíram 18% entre janeiro e setembro de 2014, em comparação com o mesmo período ano anterior. Até setembro deste ano, 4,7 mil unidades foram comercializadas na região, contra 5,8 mil do mesmo período do ano passado.

Os dados foram apresentados ontem, em coletiva de imprensa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). Segundo o presidente da entidade, Luciano Muricy, os dados refletem a crise no setor ocasionada pela judicialização, em Salvador, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos), julgadas inconstitucionais em 2013.

"Continuamos com uma situação complicada. Nós viemos de dois anos que já foram bem sofridos. Este ano nós vamos ter um desempenho aquém da nossa capacidade", afirma Muricy.

Por causa da insegurança jurídica, o número de lançamentos em Salvador vêm caindo desde 2012. Entre janeiro e setembro deste ano, os lançamentos imobiliários caíram 23%, em comparação com o ano passado, saindo de 1,7 mil para 1,3 mil.

Em 2013, foram 2,4 mil unidades lançadas. Este número já foi de 7,8 mil, em 2011, e de 9,5 mil, em 2010.

Em comparação a 2013, as vendas em Salvador reagiram. Entre janeiro e setembro de 2014, o número de unidades vendidas cresceu 19%. No entanto, a tendência é de queda desde 2010.

Entre as vendas em Salvador, 55% do total são de apartamentos com dois quartos. Cerca de 30% dos apartamentos vendidos têm valores acima de R$ 400 mil. A faixa acima de R$ 250 mil e até R$ 400 mil representa também 30% do total de vendas.

"O lançamento é o momento de realização de venda. É o momento em que o empresário aplica recursos para a publicidade do empreendimento. Quando o lançamento está retraído, as vendas caem junto", afirma Muricy.

Preços

Segundo a Ademi, a queda de lançamentos desde 2012 pode aumentar o valor dos imóveis no próximo ano. "Estamos consumindo o nosso estoque. E o que vai ocorrer é que diminuirá a oferta. Se não tem oferta, o preço vai subir. Não temos a maior dúvida disso", afirma Luciano Muricy.

Além disso, o setor da construção civil no ramo da edificação tende a perder postos de trabalho. "As obras já estão acabando e não há novas obras para começar. Toda a cadeia da construção civil contamina a cadeia produtiva", diz o executivo.

Salão Imobiliário

A oitava edição do Salão Imobiliário da Bahia movimentou R$ 140 milhões com a venda de 426 unidades. Os imóveis tinham valor média de

R$ 300 mil. O evento foi realizado entre os dias 31 de outubro até 9 de novembro e reuniu as principais construtoras e incorporadoras do estado.

Durante o período, quase 22 mil visitantes foram até o local do evento, realizado no estacionamento do Salvador Shopping. O salão chegou a ser prorrogado por sete dias devido ao alto número de visitantes.

Os resultados do Salão Imobiliário ainda não foram contabilizados nos resultados parciais do ano de 2014 divulgados pela Ademi.

Segundo o vice-presidente da Ademi, Marcos Vieira Lima, este foi o segundo maior salão da história em número de visitantes e de vendas e superou expectativas. Ano passado, a Ademi cancelou a realização do evento devido ao momento do setor.

"Este é um dos melhores momentos para comprar imóvel. A ideia de que ele iria cair de preço está errada. Ele já caiu de preço. A tendência agora é subir. Nós estamos há dois anos lançando muito menos do que estamos vendendo", afirma Vieira Lima.

Para o presidente da Ademi, Luciano Muricy, a recuperação do mercado ainda depende da resolução das pendências na legislação municipal de Salvador.

