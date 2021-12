Venda do HSBC afeta quase 400 bancários na Bahia

Pelo menos 367 bancários da Bahia podem perder seus empregos após o anúncio de reestruturação feito pelo HSBC na manhã desta terça-feira, 9, e o fim das operações no Brasil e Turquia.

De acordo com o banco, o objetivo é melhorar a rentabilidade de suas ações globais. Para isso, cerca de 50 mil empregos no mundo serão suprimidos. Destes, 25 mil cortes acontecerão nos dois países onde o banco sairá de cena.

Para o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, os rumores sobre a venda começaram a ser divulgados no mês de março, como consequência dos resultados globais da empresa.

"O Sindicato se preocupa com a proteção dos empregos e dos direitos dos trabalhadores porque sabemos que todo processo de fusão e incorporação acaba promovendo redução dos postos de trabalho", ressalta o presidente.

Segundo a base de dados do sindicato, a Bahia possui 17 agências do HSBC, sendo 11 em Salvador, que empregam 535 pessoas. Este número tende a ser maior, já que alguns municípios, como Camaçari, possuem sindicatos próprios. No caso de Camaçari, por exemplo, há uma agência com 14 funcionários, que também seriam prejudicados.

Em relação aos prejuízos para a população, Vasconcelos destaca que o sistema financeiro do Brasil é um dos mais oligopolizados do mundo, por isto a saída do HSBC deste mercado contribuiria para aumentar esta concentração.

"Atualmente, seis empresas detêm 90% do mercado. Se você tira o HSBC, aumenta a concentração de empresas e penaliza o consumidor, ao mesmo tempo em que pode levar a uma onda de demissão em massa", enfatiza.

Um pedido formal será enviado ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para que acompanhem os desdobramentos da possível venda do banco.

Além disto, a partir desta quarta-feira, 10, representantes do sindicato vão até as agências do estado para se reunir com os trabalhadores e definir os desdobramentos do movimento da categoria.

"Vamos lutar para que esta eventual venda não promova uma redução drástica dos postos de trabalho. Queremos assegurar a proteção dos empregos e que as agências não sejam fechadas", complementa o presidente do sindicato.

