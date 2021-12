Venda de veículos usados bate recorde histórico em agosto

Se 2009 não deixou saudades para o mercado de veículos usados, este ano o segmento tem atingido recordes consecutivos. Desde o fim da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os veículos zero quilômetro, em abril deste ano, o mercado de veículos seminovos retomou a competitividade. E está vendendo como nunca.



Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o volume de vendas de usados teve seu melhor resultado da história em agosto, quando foram licenciados 787,1 mil veículos, entre carros e comerciais leves, o que representa uma alta de 6,4 em relação a julho.

No acumulado do ano, foram licenciados 5,2 milhões de veículos, num crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período de 2009, quando foram comercializadas 4,4 milhões de unidades. O resultado dos oito primeiros meses deste ano já é superior, inclusive, ao volume de vendas no mesmo período de 2008. Na época, com uma forte pujança no mercado, foram vendidos 4,8 milhões de usados.

“A crise é uma página virada. Hoje o mercado está equilibrado e em plena ascensão, inclusive com a abertura de novas lojas em Salvador”, explica o presidente da Associação das Revendas de Veículos da Bahia (Assoveba), Paulo Mascarenhas.



Preços - Nas concessionárias e revendas de Salvador, atualmente o clima é de otimismo. Além do incremento no volume de vendas, houve também uma recomposição dos preços dos veículos, que despencaram no ano passado.

“Durante a crise, os preços caíram muito e as nossas vendas foram reduzidas em 80%. Felizmente, a demanda e oferta agora estão mais equilibradas”, explica Felipe Pinon, gerente de seminovos da Concessionária Americar.

