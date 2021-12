Venda de veículos novos no país cai 10,2% em junho

O número de veículos novos comercializados no país fechou junho em 263.564 - queda de 10,2% em relação ao mês anterior, divulgou nesta segunda-feira, 7, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O levantamento inclui veículos leves, caminhões e ônibus.

Em relação a junho do ano passado, houve redução de 17,3% no volume de vendas, quando foram comercializadas 318.619 unidades. No acumulado do ano, foram vendidos 1,662 milhão de veículos - queda de 7,6% na comparação com o mesmo período de 2013.

A produção de veículos sofreu redução de 23,3% em junho, na comparação com maio. Foram montadas, no mês passado, 215.934 unidades, contra 281.355 unidades de maio. No acumulado do ano, houve redução de 16,8% na quantidade de veículos produzidos, em relação ao mesmo período em 2013. Nos primeiros seis meses deste ano, o número chegou a 1,566 milhão.

