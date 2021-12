Venda de veículos cai 7,1% em 2014 ante 2013, informa Anfavea

As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caíram 7,1% em 2014 ante 2013, ao somarem 3.498.012 unidades, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resto dos dados (produção, exportações etc.) serão divulgados logo mais.

Após subir 9,9% em 2013 ante 2012, a produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no mercado brasileiro caiu 15,3% em 2014 em relação a 2013. No ano passado, foram produzidas 3.146.118 milhões unidades, ante 3.712.380 milhões em 2013. Só em dezembro, foram fabricados 203.760 mil veículos, quedas de 23,1% ante novembro e de 11,8% em comparação com o mesmo mês de 2013.

Considerando apenas automóveis e comerciais leves, a produção em 2014 chegou a 2.973.215 unidades, 14,7% a menos do que em 2013. Em todo o ano passado, foram produzidos 2.314.789 automóveis e 658.426 comerciais leves. Só em dezembro, foram fabricados 199.452 mil automóveis e comerciais leves, baixas de 20,6% ante novembro e de 10,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A produção de caminhões, por sua vez, recuou 25,2% em 2014 na comparação com 2013, ao atingir 139.965 unidades. Desse total, 3.704 foram fabricados em dezembro, o que significa baixas de 68,6% ante novembro e de 49,6% ante dezembro do ano anterior.

No caso dos ônibus, foram produzidas 32.938 mil unidades em 2014, queda de 17,9% na comparação com 2013. Apenas em dezembro, foram fabricados 604 ônibus, 67,2% a menos do que em novembro e 63,3% a menos ante dezembro de 2013.

